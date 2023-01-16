Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста цен, сообщили в Нацбанке

Хлеб и денежные купюры. Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

К концу 2022 года инфляция в Казахстане продолжила расти. Это заметно повлияло на настроения казахстанцев, большинство из которых ожидают дальнейшего роста цен в том же темпе или даже быстрее. О том, как изменились инфляционные ожидания жителей страны, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам декабря 2022 года инфляция в Казахстане побила очередной рекорд и достигла 20,3%. Такой рост цен негативно влияет на благополучие граждан и, как следствие, на их экономические ожидания.

Согласно результатам опроса, который проводили аналитики Нацбанка РК среди казахстанцев, квантифицированная оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 24%, тогда как еще в ноябре этот показатель был равен всего 21,6%. При этом 66% опрошенных считают, что в дальнейшем цены будут расти также или более быстрыми темпами.

Большинство казахстанцев воспринимают инфляцию в стране почти такой, какая она есть на самом деле – 22,1%, то есть всего на 1,8 процентных пункта выше реального показателя. Для сравнения, в октябре эта разница составляла 3,2 процентных пункта.

Инфляционные ожидания казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Что дорожало сильнее всего

В разрезе продовольственных товаров для опрошенных граждан наиболее заметен был рост цен на мясную и молочную продукции – на это указали 32% казахстанцев. Также значительная часть респондентов (24%) отметила подорожание овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, а также круп и макарон

Среди продуктов питания, которые по ощущениям сильнее всего выросли в цене, также называли рыбу и морепродукты (14%), сахар (13%), чай и кофе (12%).

Если рассматривать непродовольственные товары, то сильнее всего, по мнению казахстанцев, подорожали бытовая химия и моющие средства (31%). Также часть респондентов отметила рост цен на одежду и обувь (21%), бытовую технику (20%), парфюмерно-косметические товары (12%), автомобили и комплектующие (8%).

Среди услуг отмечен рост цен на услуги ЖКХ (10%), услуги сотовой связи и Интернет (7%), услуги учреждений культуры и развлечений (14%).

Что, по мнению казахстанцев, в стране дорожает сильнее всего. Инфографика: Национальный банк РК

Рост цен отразился и на потребительских настроениях казахстанцев, которые заметно ухудшились. В декабре этот индекс составил 97,4, тогда как в ноябре был 103,4 пункта.

Потребительские настроения казахстанцев ухудшились. Инфографика: Национальный банк РК

В частности, значительно ухудшились оценки личного материального положения за последний год (индекс снизился на 4,9 пункта до 62,7). Готовность к крупным покупкам также снизилась (на 3,7 пункта – с 81,9 до 78,2) и продолжает находится в отрицательной зоне.

Также ухудшились и долгосрочные оценки казахстанцев по экономическому развитию. Снижение составило сразу 7,6 пункта – до 127,7. Краткосрочные ожидания ухудшились на 5 баллов – до 120 пунктов. Заметно снизилась и оценка личного положения на год вперед – с 107,2 до 98,3 пункта.

Оценки казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что инфляционные ожидания рядовых казахстанцев в некоторой степени отличаются от оценок профессиональных финансовых игроков. Это, в частности, касается и роста цен в 2023 году.

Значительная часть экономических экспертов ожидает снижения темпов инфляции в два раза уже к концу 2023 года, тогда как опрошенные Нацбанком казахстанцы в большей степени ожидают лишь ее ускорения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005442-bolee-poloviny-kazahstantsev-ozhidayut-dalneyshego-rosta-tsen-soobschili-v-natsbanke/