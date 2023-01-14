Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов обнаружили в Швеции

Полезные ископаемые. Иллюстративное фото: pixabay.com

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB заявила, что обнаружила крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов. Это открытие поможет Европе снизить зависимость от импортного сырья при переходе к "зеленой" экономике, передает Financial Times.

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Месторождение, получившее название Per Geijer, расположено к северу от Полярного круга в шведской провинции Лапландия. Оно содержит более миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов. Исполнительный директор LKAB Ян Мострем заявил, что компании потребуется еще несколько лет для того, чтобы установить, какие именно металлы можно добывать в Per Geijer.

"Мы продолжаем разведывательные работы на месторождении. Да, мы открыли его, но мы пока не можем сказать, насколько оно велико", — заявил он.

Мострем также подчеркнул, что компанию ограничивают вопросы регулирования. По его словам, если Европа действительно планирует в будущем воспользоваться всеми природными ресурсами для перехода к "зеленой" экономике, то уже сейчас контролирующие органы должны озаботиться этим вопросом.

В компании отмечают, что потребуется от 10 до 15 лет, прежде чем сырье с нового месторождения может быть доставлено на рынок. Но если процессы выдачи разрешений на уровне Швеции и ЕС ускорятся, то этот срок можно будет сократить в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005248-krupneyshee-v-evrope-mestorozhdenie-redkozemelnyh-metallov-obnaruzhili-v-shvetsii/