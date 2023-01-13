Банк Goldman Sachs планирует уволить 3200 сотрудников

Увольнение. Иллюстративное фото: pexels.com

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs планирует уволить 3200 сотрудников. Это самое крупное сокращение в компании со времен мирового финансового кризиса 2008 года, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководство Goldman Sachs решилось на увольнение сотрудников после сокращения количества сделок. Об этом сообщил источник The Washington Post на условиях анонимности. В масштабах всей компании сокращение коснется 6,5% штата. По данным источника, увольнения также связаны с традиционной "отбраковкой" неэффективных сотрудников, которую компания раньше проводила ежегодно. Во время пандемии к этой мере решили не прибегать. Однако сейчас компания решила все-таки уволить неэффективных работников.

"Мы знаем, что это трудное время для людей, покидающих фирму. Мы благодарны за вклад всех наших сотрудников и окажем поддержку каждому, кому она необходима", — заявил Тони Фратто, глава отдела глобальных коммуникаций Goldman Sachs.

По словам аналитика Barclays Джейсона Голдберга, в прошлом году в инвестиционно-банковском секторе произошло резкое снижение комиссий после устойчивого роста в 2020 и 2021 годах. Он также отметил, что Goldman Sachs сужает фокус своего потребительского бизнеса в рамках реструктуризации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005088-bank-goldman-sachs-planiruet-uvolit-3200-sotrudnikov/