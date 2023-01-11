Сотрудники Disney будут работать в офисе четыре дня в неделю

Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сотрудники Disney должны будут работать из офиса четыре дня в неделю с марта 2023 года. Гендиректор компании Боб Айгер заявил, что этот шаг пойдет на пользу компании и даст новый стимул творчеству, передает The New York Times.

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Новые правила Disney являются одними из самых строгих среди крупных компаний. Гендиректор Боб Айгер заявил, что возвращение в офис спустя три года удаленной работы принесет пользу компании. Айгер, который в ноябре вновь возглавил Disney, считает одной из главных целей на ближайшее время именно стимулирование творчества.

"Как вы много раз слышали от меня, творчество — это наше сердце и душа. Оно определяет, кто мы есть и ради чего мы находимся в Disney.

И в таком творческом бизнесе, как наш, ничто не может заменить общение, наблюдение и работу бок о бок с коллегами. Это возможно только во время совместной работы в одном пространстве", — говорится в письме Айгера, которое получили сотрудники компании.

В качестве гендиректора Айгер также работает над реструктуризацией производимого контента. Он также дал понять, что впереди компанию ждет сокращение расходов и возможные увольнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004764-sotrudniki-disney-budut-rabotat-v-ofise-chetyre-dnya-v-nedelyu/