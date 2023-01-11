Центробанк Швейцарии заявил о самых крупных убытках за 116-летнюю историю

Цюрих. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Центральный банк Швейцарии заявил о самых крупных убытках за всю свою 116-летнюю историю. Они составляют примерно 18% от прогнозируемого валового внутреннего продукта Швейцарии, передает CNBC.

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Швейцарский национальный банк, ссылаясь на предварительные данные, сообщил об убытках в размере 132 млрд швейцарских франков (143 млрд долларов) за 2022 финансовый год. Это самый большой убыток за 116-летнюю историю банка. Его предыдущий рекордный убыток составил 23 млрд франков в 2015 году.

В связи с этим банк не будет производить обычные выплаты швейцарскому правительству и государствам-членам, что также повлияет на выплаты акционерам. В 2021 году банк сообщил о прибыли в размере 26 млрд франков. С июня 2022 года швейцарский франк торгуется выше одного евро, уровня, которого он лишь ненадолго коснулся в 2015 году после отказа от привязки к валюте ЕС.

Исторически Швейцария пыталась обуздать силу франка с помощью экспортно-ориентированной экономики. При этом аналитики утверждают, что швейцарские предприятия смогли сохранить конкурентоспособность, несмотря на рост франка из-за инфляции в еврозоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004760-tsentrobank-shveytsarii-zayavil-o-samyh-krupnyh-ubytkah-za-116-letnyuyu-istoriyu/