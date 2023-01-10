В Казахстане растет количество безработных женщин

Женщина. Иллюстративное фото: Kiattisak Choohnoo/EyeEm/Getty Images

В 2022 году в Казахстане сократилось общее количество безработных граждан. Но вместе с тем сильно вырос уровень безработицы среди женского населения. На это обратили внимание аналитики мониторингового агентства EnergyProm.

В третьем квартале 2022 года количество рабочей силы в Казахстане, согласно официальной статистике, составило почти 9,3 млн человек. Однако далеко не все из них были трудоустроены.

В этот же период в стране насчитывалось порядка 450,3 тыс. безработных граждан. Как отмечают аналитики, их численность сокращается второй год подряд (в 2022 году – на 0,1%), однако по сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель все еще на 1,9% выше.

Где больше всего безработных

По сравнению с 2021 годом уровень безработицы в стране не изменился и по-прежнему составляет 4,9%, но в следующих регионах этот показатель выше:

Туркестанская область – 5,3% ( 43,4 тыс. человек);

( человек); Мангистауская область – 5,3% ( 18,7 тыс . человек);

( . человек); Кызылординская область – 5% ( 17,5 тыс. человек);

( человек); Западно-Казахстанская область – 5% ( 16,8 тыс. человек);

( человек); Шымкент – 5% ( 22 тыс. человек);

( человек); Алматы – 5% (53 тыс. человек).

Уровень безработицы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в сельских районах уровень безработицы ниже, чем в городах. В третьем квартале 2022 года доля безработных в селах составила 4,8%, а в городах – 4,9%.

Уровень безработицы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом значительная разница наблюдается в гендерном разрезе. Уровень женской безработицы в стране значительно превышает этот показатель среди мужчин – 5,7% против 4,1%.

Как отмечают аналитики, это самый большой разрыв с 2012 года, тогда доля безработных женщин составляла 6,1% против 4,1% у мужчин. Более того, годом ранее уровень женской безработицы составлял 5,5%, в то время как уровень мужской – 4,3%.

Численность безработных женщин в стране за год выросла сразу на 4,3%, достигнув в третьем квартале 2022 года 257,4 тыс. человек, а численность безработных мужчин сократилась на 5,5%, до 192,9 тыс. человек.

Безработица в гендерном разрезе. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, казахстанцы, которые по какой-либо причине потеряли работу, могут рассчитывать на помощь государства, при условии, что их бывший работодатель добросовестно производил все положенные отчисления в Государственный фонд социального страхования.

На 1 декабря 2022 года компенсацию из фонда получили более 100 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004748-v-kazahstane-rastet-kolichestvo-bezrabotnyh-zhenschin/