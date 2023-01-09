Объем денежных переводов из Казахстана за рубеж продолжает расти

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за 11 месяцев жители Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) отправили за границу почти триллион тенге. Объем транзакций растет уже не первый год. О том, в какие страны шли средства, узнали аналитики Ranking.kz.

В 2022 году в Казахстан через системы денежных переводов поступали достаточно большие объемы средств – всего за десять месяцев в страну перевели порядка 575,2 млрд тенге, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года.

Вместе с тем уже не первый год наблюдается рост денежных переводов из Казахстана в другие страны. Как отмечают аналитики, с января по ноябрь 2022 года через СДП было отправлено порядка 962,7 млрд тенге – это на 4,5% больше, чем было в аналогичном периоде 2021 года.

Стоит отметить, что количество транзакций сократилось на 2,6%, до 2,3 млн операций за 11 месяцев, зато увеличился средний чек одного перевода за рубеж – с 391,5 тыс. до 419,9 тыс. тенге.

Сколько денег было отправлено из Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Куда шли деньги из Казахстана

Более половины всего объема переводов из Казахстана за рубеж через СДП пришлось на Узбекистан и Турцию. За 11 месяцев 2022 года в эти страны было отправлено 276 млрд и 250,5 млрд тенге соответственно. Причем объем переводов в Узбекистан за год снизился на 0,9%, а в Турцию – наоборот, увеличился сразу на 32,4%.

Также значительные средства были отправлены в Россию (175,6 млрд тенге) и Кыргызстан (71,6 млрд тенге). В Грузию за 11 месяцев было переведено около 64,8 млрд тенге, что в 2,5 раза больше показателя за 2021 год (26,2 млрд тенге).

Из Казахстана через СДП деньги также отправлялись в Китай (33,7 млрд тенге), Таджикистан (20,8 млрд тенге) и Азербайджан (14,5 млрд тенге). На весь остальной мир пришлось порядка 55,1 млрд тенге.

В какие страны шли деньги из Казахстана через СДП. Инфографика: ranking.kz

Международные системы денежных переводов в 2022 году получили "второе дыхание" – с их помощью можно перевести денежные средства в другую страну, даже не имея банковского счета. То есть отправить деньги за границу и получить их в том числе можно наличными средствами.

В современной политической и экономической ситуации, когда из соседней России ушли платежные системы Visa и MasterCard, СДП стали альтернативным способом переводов для многих граждан обеих стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004657-obem-denezhnyh-perevodov-iz-kazahstana-za-rubezh-prodolzhaet-rasti/