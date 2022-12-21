Книги снова подорожали в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Не только продукты питания в 2022 году выросли в цене. Как оказалось, сильно подорожали и книги. На это обратил внимание официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики StatGovKz.

Казахстанцы за год успели привыкнуть к тому, что многие товары и услуги постоянно дорожают. Инфляция по итогам ноября составила 19,6%.

Как оказалось, подорожанию подверглись не только популярные товары и продукты питания. За год сильно выросли цены и на книги. В ноябре 2022 года они, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, стали дороже на 16,5%,

На 16,5% подорожали книги в Казахстане. Инфографика: Stat.gov.kz

Стоит отметить, что в разных регионах цены выросли по-разному. Так, например, сильнее всего подорожание заметно в Акмолинской области. Здесь книги за год стали дороже сразу на 43,4%. На втором месте оказалась Туркестанская область с показателем 41,4%.

В пятерку лидирующих регионов также вошли Астана (цены выросли на 38,3%), Костанайская (на 28,9%) и Атырауская (на 24,9%) области.

За год стоимость книг, согласно статистики, не изменилась только в Мангистауской области.

Стоит отметить, текущее подорожание книг не является самым высоким за последнее время. Самый высокий годовой рост цен был зафиксирован в августе 2016 года - тогда стоимость книг выросла на 26,4%. Впрочем именно в этом году в стране наблюдалась самая высокая инфляция за последние 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002416-knigi-snova-podorozhali-v-kazahstane/