Китайские страховщики перестали продавать недорогие полисы после отмены локдауна

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Страховые компании Китая приостановили продажу недорогих полисов, покрывающих ущерб от заболевания COVID-19. Отрасль пытается избежать хаоса, который может настигнуть страховые компании из-за отмены строгих карантинных ограничений и роста заболеваемости, передает Financial Times.

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Waterdrop, крупнейшая страховая компания Китая, на этой неделе приостановила продажу полисов, покрывающих ущерб от заболеваний COVID-19. Самый популярный пакет компании China Continent Insurance предполагал выплату в размере 1500 юаней (215 долларов США) владельцу полиса в случае положительного теста на COVID-19. В настоящее время этот пакет невозможно купить. Его убрали с сайта компании.

Аналогичные недорогие полисы от таких страховых компаний, как ZhongAn Online P&C Insurance и Yong An Insurance, также больше недоступны к продаже. Несмотря на то, что некоторые из этих страховых компаний поддерживаются такими гигантами, как Alibaba и Tencent.

Эти шаги отражают опасения финансовой отрасли Китая из-за отмены политики COVID Zero, предписывающей строгие карантинные ограничения.

"Страховщики поступают разумно. Они отказываются от некоторых предложений до того момента, как смогут предложить клиентам новые пакеты по разумной цене", — сказал аналитик Moody's Келвин Квок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001706-kitayskie-strahovschiki-perestali-prodavat-nedorogie-polisy-posle-otmeny-lokdauna/