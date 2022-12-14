Рекордный объем денежных переводов был отправлен из-за рубежа в Казахстан

Деньги. Иллюстративное фото: Getty Images/Viktoriya Fivko

В 2022 году сильно вырос объем международных денежных переводов, отправленных в Казахстан. Однако на этом фоне также выросла и стоимость таких услуг. На это обратили внимание аналитики Ranking.kz.

В 2022 году международные системы денежных переводов (СДП) обрели в Казахстане новую жизнь. По данным аналитиков, за десять месяцев текущего года (с января по октябрь) объем полученных из-за рубежа через такие системы средств достиг 575,2 млрд тенге.

Это сразу в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Да и в целом такой объем денежных переводов является рекордным как минимум за последние девять лет.

Также выросло и количество транзакций – сразу на 46,7%, до 1,4 млн операций. При этом средний чек увеличился на 68%, составив 414,1 тыс. тенге, против 246,5 тыс. тенге годом ранее.

Для сравнения, в 2014 году средний чек вовсе составлял лишь 132 тыс. тенге.

Объем средств, отправленных через системы денежных переводов. Инфографика: ranking.kz

Большая часть средств через СДП в Казахстан поступает из России. Причем, стоит отметить, что объем переведенных денег начал расти именно в текущем году. В первые три месяца показатели уступали прошлогодним, однако к середине весны они начали расти и достигли пика в июне – тогда объем переводов составил 66,9 млрд тенге.

Напомним, именно в это время из-за военного конфликта с Украиной на Россию были наложены экономические санкции, а платежные системы Visa и MasterCard заявили о прекращении работы в стране.

В следующие месяцы объемы переводов также сильно превышали показатели прошлого года. Например, в июле в Казахстан перевели порядка 54,6 млрд тенге (5,4 млрд тенге годом ранее). В октябре же этот показатель составил 42,7 млрд тенге против 3,2 млрд тенге в 2021 году.

Откуда шли деньги в Казахстан. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, не только из России поступали денежные переводы. Также значительные объемы шли из Кыргызстана (82,7 млрд тенге за десять месяцев), Узбекистана (42,4 млрд тенге) и США (38,1 млрд тенге).

Стоит отметить, что вместе с ростом объемов переводов в 2022 году выросла и стоимость услуг международных СДП. По итогам ноября текущего года они подорожали на 1,4% за год.

Для сравнения, в прошлом году рост цен составил всего 0,6%, а в 2020 году услуги СДП и вовсе подешевели.

Услуги систем денежных переводов подорожали. Инфографика: ranking.kz

После ухода с рынка платежных систем многие россияне и граждане других стран больше не могли пользоваться привычными переводами по банковским картам.

Поэтому тот факт, что СДП, для пользования которыми не обязательно иметь банковскую карту, в 2022 году оказались одним из самых доступных способов перевода денег между странами, является закономерным.

Напомним, действовавших ранее ограничений на обслуживание казахстанскими банками карт российской системы "МИР" больше нет. А это значит, что граждане России и Казахстана, как и ранее, смогут в полной мере ими пользоваться, если сами банки примут такое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001540-rekordnyy-obem-denezhnyh-perevodov-byl-otpravlen-iz-za-rubezha-v-kazahstan/