Франция обнародовала план на случай дефицита электроэнергии

Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

Франция обнародовала план действий на случай экстренного отключения электроэнергии. Он включает в себя отказ от использования лифтов и отключение некоторых школ от электроэнергии. Эксперты говорят, что подобные меры не успокаивают людей, а вызывают панику, передает Financial Times.

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Наступившая зима проверяет готовность Европы к энергетическому кризису. Франция обнародовала план действий в чрезвычайных ситуациях на случай отключения электроэнергии. Согласно сообщению правительства, лифты в зданиях не будут работать. Некоторые школы в сельских местностях будут переведены на дистанционный формат обучения. Сами граждане критикуют такой подход и говорят, что сейчас правительство занимается распространением паники.

При этом Франция — не единственная страна, которая рассматривает отключение электроэнергии в качестве средства борьбы с энергетическим кризисом этой зимой. Великобритания, Финляндия и Эстония также предупредили граждан, что этой зимой могут ожидаться отключения электричества.

Центральный банк Германии сообщил, что заготовил достаточно наличных, чтобы обеспечить ими граждан, если банкоматы не будут работать из-за перебоев с электричеством.

При этом в той же Германии, а также в Италии уровень паники относительно отключения электричества значительно снизился благодаря пополнившимся запасам газа, несмотря на то, что европейский регион отказался от поставок газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001121-frantsiya-obnarodovala-plan-na-sluchay-defitsita-elektroenergii/