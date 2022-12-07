Toyota выпустит шесть новых моделей электрокаров к 2026 году

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Toyota выпустит шесть моделей электрокаров в Европе к 2026 году. Этот шаг японского автопроизводителя соотносится с политикой ЕС о постепенном отказе от бензиновых автомобилей, передает Financial Times.

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На протяжении многих лет Toyota является главным идеологом снижения выбросов углекислого газа среди мировых автопроизводителей. Недавно Европа объявила о поэтапном отказе от продаж автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, к 2035 году. Японский автопроизводитель решил поддержать эту меру. К 2026 году Toyota выпустит шесть новых моделей электрокаров в Европе.

Toyota ожидает, что к 2025 году 10% продаж компании в европейском регионе будет приходиться на электромобили, а к 2030 году их доля возрастет примерно до 80%.

"Экологически безопасные автомобили могут внести свой вклад в защиту окружающей среды только в том случае, если их популяризируют", — сказал президент Toyota в Европе Мэтью Харрисон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000311-toyota-vypustit-shest-novyh-modeley-elektrokarov-k-2026-godu/