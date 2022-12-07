ФРС США будет повышать процентную ставку из-за кризиса на рынке труда, заявил эксперт

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Эксперт CNBC Джим Крамер заявил, что ФРС США в следующем году продолжит повышать процентную ставку, несмотря на уверения в обратном. По его словам, нынешние условия, в которых находится американская экономика, не позволят ФРС смягчить кредитно-денежную политику, передает CNBC.

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По словам Джима Крамера, есть четыре основные причины, из-за которых Федеральная резервная система США вынуждена будет продолжать ужесточение кредитно-денежной политики. Во-первых, это кризис на рынке труда. Уволенные во время пандемии сотрудники не спешат возвращаться на работу. Это затрудняет задачи для ФРС, которая нацелена на борьбу с инфляцией.

Во-вторых, рынок труда не может развиваться как прежде из-за несоответствия между требованиями, которые предъявляют работодатели в вакансиях, и компетентностью соискателей. К примеру, сейчас рынку труда крайне необходимы инженеры. При этом именно их меньше всего среди соискателей.

В-третьих, в настоящее время накопился переизбыток персонала в сфере управления, анализа данных и рекламы. Это значит, что в следующем году страну может ждать новая волна увольнений, как это было с IT-сектором в этом году.

В-четвертых, за последние два года было создано слишком много новых компаний. Это привело к повышению заработных плат, что также влияет на инфляцию.

По словам Крамера, политика ФРС тесно связана с тенденциями развития рынка труда, поэтому нужно будет наблюдать за состоянием компаний в разных секторах экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000306-frs-ssha-budet-povyshat-protsentnuyu-stavku-iz-za-krizisa-na-rynke-truda-zayavil-ekspert/