Bloomberg: Глобальная инфляция может снизиться до 5,3% в 2023 году

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ценовое давление в США и Еврозоне постепенно снижается. Аналитики предполагают, что инфляция, достигшая почти двузначного пика в этом году, в следующем покажет явные признаки снижения, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, мировая инфляция, демонстрируя признаки снижения, по итогам последнего квартала 2022 года покажет уровень роста равный 9,5%. По итогам третьего квартала был зафиксирован рост на уровне 9,8%, что стало годовым максимумом. По их прогнозам, к концу 2023 года инфляция окажется на уровне 5,3%.

При этом риски для мировой экономики все еще существуют. Это и цепочки поставок, которые все еще не восстановились после пандемии COVID-19, и война в Украине, и возможный рост цен на сырьевые товары. Кроме того, на уровень инфляции также влияет повышение зарплат, которое в свою очередь провоцирует рост стоимости жизни.

Том Орлик, главный экономист Bloomberg, отметил, что даже если инфляция будет снижаться, показатели потребительских цен все еще будут оставаться намного выше зоны комфорта для центральных банков. Это потребует дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, несмотря на риск рецессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999900-bloomberg-globalnaya-inflyatsiya-mozhet-snizitsya-do-53-v-2023-godu/