Еврокомиссия предложила повысить налог на сигареты и вейпы

No smoking. Иллюстративное фото: pexels.com

Еврокомиссия предложила повысить налоговый сбор на сигареты и ввести новый сбор на нагреваемые продукты для курения. Таким образом, Брюссель стремится снизить уровень курения в блоке, передает Financial Times.

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Изменения в законодательстве, предложенные Еврокомиссией, предполагают увеличение минимального акцизного сбора на сигареты в ЕС с 1,80 до 3,60 долларов за пачку. Новые правила также предполагают, что налогообложение новых продуктов для курения (электронные сигареты и нагреваемый табак) будет приведено в соответствие с законодательством.

К более крепким продуктам для вейпинга будет применяться акцизный сбор в размере не менее 40%. Менее крепкие продукты будут облагаться 20%-ной пошлиной. Нагреваемые табачные изделия также будут облагаться 55%-ной пошлиной или налоговой ставкой в ​​размере 91 евро за тысячу проданных изделий. Альберто Алеманно, профессор права из парижской бизнес-школы HEC, сказал, что отсутствие общеевропейского налогового законодательства для вейпов и нагреваемого табака ослабляет усилия по борьбе с курением во всем блоке.

Акцизные сборы на сигареты также значительно увеличатся в таких странах, как Австрия и Люксембург. Ожидается, что повышение налога на сигареты принесет государствам-членам ЕС дополнительные 9,3 млрд евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999173-evrokomissiya-predlozhila-povysit-nalog-na-sigarety-i-veypy/