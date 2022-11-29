Еврокомиссия предложила повысить налог на сигареты и вейпы

Еврокомиссия предложила повысить налоговый сбор на сигареты и ввести новый сбор на нагреваемые продукты для курения. Таким образом, Брюссель стремится снизить уровень курения в блоке, передает Financial Times.
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Изменения в законодательстве, предложенные Еврокомиссией, предполагают увеличение минимального акцизного сбора на сигареты в ЕС с 1,80 до 3,60 долларов за пачку. Новые правила также предполагают, что налогообложение новых продуктов для курения (электронные сигареты и нагреваемый табак) будет приведено в соответствие с законодательством.
К более крепким продуктам для вейпинга будет применяться акцизный сбор в размере не менее 40%. Менее крепкие продукты будут облагаться 20%-ной пошлиной. Нагреваемые табачные изделия также будут облагаться 55%-ной пошлиной или налоговой ставкой в размере 91 евро за тысячу проданных изделий. Альберто Алеманно, профессор права из парижской бизнес-школы HEC, сказал, что отсутствие общеевропейского налогового законодательства для вейпов и нагреваемого табака ослабляет усилия по борьбе с курением во всем блоке.
Акцизные сборы на сигареты также значительно увеличатся в таких странах, как Австрия и Люксембург. Ожидается, что повышение налога на сигареты принесет государствам-членам ЕС дополнительные 9,3 млрд евро.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999173-evrokomissiya-predlozhila-povysit-nalog-na-sigarety-i-veypy/