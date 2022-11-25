ФРС США может снизить темпы повышения процентных ставок

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Чиновники ФРС США пришли к выводу, что Центральный банк должен снизить темпы повышения процентных ставок, чтобы смягчить чрезмерное ужесточение кредитно-денежной политики. Ожидается, что ставка может быть снижена в декабре, передает Bloomberg.

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"Значительное большинство участников собрания сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет целесообразным", — говорится в протоколе последнего заседания ФРС.

При этом ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что ставки, вероятнее всего, достигнут более высоких значений, чем ожидалось ранее.

Эллен Мид, бывший экономист Совета ФРС, заявила, что ФРС может намеренно использовать расплывчатые формулировки.

"Если бы в протоколе было сказано, что всего «несколько» человек придерживаются такого мнения, то это было бы не таким однозначным сигналом к понижению ставки", — сказала она.

Инвесторы ожидают, что ФРС примет новое решение по ставкам на следующем собрании, которое пройдет 13 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998760-frs-ssha-mozhet-snizit-tempy-povysheniya-protsentnyh-stavok/