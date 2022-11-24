ОЭСР: Экономика Британии отстает от других стран после пандемии

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Экономика Великобритании существенно отстает от других развитых стран после пандемии. Такие данные представлены Организацией экономического сотрудничества и развития, передает CNBC.

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Согласно новому отчету парижской группы, экономический рост Великобритании отстает от крупнейших экономик мира после пандемии COVID-19, что значительно ниже среднего показателя ОЭСР. Валовой внутренний продукт Великобритании сократился на 0,4% в период между четвертым кварталом 2019 года и третьим кварталом 2022 года по сравнению с совокупным ростом на 3,7% в других странах ОЭСР.

В странах G-7, куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания, ВВП вырос в совокупности на 2,5%, но только в Великобритании зафиксирован спад.

"Мы думаем, что это происходит в основном из-за инвестиций и потребления. Зная, что Великобритания сталкивается с трудной финансовой ситуацией, мы приветствуем то, что правительство сделало в последнем заявлении", — заявил во вторник главный экономист ОЭСР Альваро Перейра.

На прошлой неделе министр финансов Британии Джереми Хант объявил о сокращении расходов на сумму около 30 млрд фунтов стерлингов и повышении налогов для рабочих и предприятий на 25 млрд фунтов стерлингов. По его словам, это будет попыткой ограничить рост инфляции, которая уже достигла 41-летнего максимума, и восстановить доверие граждан к национальной экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998574-oesr-ekonomika-britanii-otstaet-ot-drugih-stran-posle-pandemii/