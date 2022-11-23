Первый шаг к внедрению авиатакси сделали в США

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиационный регулятор США внес в список контролируемых летающие объекты, сочетающие в себе признаки самолетов и вертолетов. Это обновление было необходимо для того, чтобы массово внедрить авиатакси, передает BBC.

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В настоящее время компании увеличивают инвестиции в технологию, которую они называют транспортом будущего. United Airlines и Delta входят в число крупных компаний, которые за последние месяцы вложили в эту идею миллионы долларов. По всему миру сотни фирм также стремятся быть в числе первых, кто будет предоставлять потребителям услуги авиатакси.

Эту услугу планируют предоставлять с помощью нового электрического самолета, который будет иметь вертикальный взлет и посадку (eVTOL). Такой самолет сможет взлетать и приземляться без взлетно-посадочной полосы, но при этом преодолевать большие расстояния. Этот авиатранспорт будет использовать электродвигатели, что снизит уровень шума и загрязнения окружающей среды.

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что предлагает расширить определение объектов, которые признаны авианосцами. Управление назвало это событие важным шагом на пути к тому, чтобы сделать коммерческие воздушные такси реальностью. Теперь новые правила должны пройти общественные обсуждения, прежде чем они смогут вступить в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998406-pervyy-shag-k-vnedreniyu-aviataksi-sdelali-v-ssha/