Эксперты: Декабрь в этом году может быть не прибыльным для бизнеса и благотворительности

Подарок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Традиционно компании-производители товаров, а также некоммерческие и благотворительные организации по всему миру рассчитывают на самое крупное поступление средств именно в преддверии Рождества и Нового года. Но в 2022 году эти планы, вероятнее всего, будут нарушены из-за инфляции и кризиса стоимости жизни, передает The Wall Street Journal.

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Как правило, наибольшие показатели продаж многих компаний приходятся именно на ноябрь-декабрь. Ведь это период "Черной пятницы", Дня Благодарения, а также Рождества и Нового года. Люди активно закупают подарки близким, а также стараются купить обновки себе по выгодным ценам. Некоммерческие и благотворительные организации также привыкли считать этот период прибыльным. В преддверии праздников люди традиционно больше жертвовали на благотворительность, чем в другие периоды.

Но в этом году все немного изменилось. Потребители урезают свои расходы на подарки, праздничные мероприятия и благотворительные взносы.

"Мы надеемся на то, что пожертвования останутся на том же уровне, но мы не рассчитываем на это", — сказал Томас Тиге, исполнительный директор Direct Relief, некоммерческой организации по оказанию медицинской помощи.

Direct Relief направляет полученные средства на закуп лекарств и снабжения, которые в дальнейшем доставляет в виде гуманитарной помощи по всему миру.

По оценкам ученых из Мичиганского университета, настроение людей в последние полгода схоже с состоянием, в котором находились люди в конце 2008 года и в начале 2009 года, когда мировая финансовая система находилась на грани экономической катастрофы, а безработица стремительно росла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998224-eksperty-dekabr-v-etom-godu-mozhet-byt-ne-pribylnym-dlya-biznesa-i-blagotvoritelnosti/