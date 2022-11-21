Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Уровень жизни определяется по нескольким показателям, включающим как доходы, так и расходы населения по определенным категориям. О том, на что казахстанцы тратят больше всего денег, читайте в материале NUR.KZ.

Расходы населения могут состоять из множества категорий, которые включают как основные статьи (аренда, коммунальные услуги, еда, одежда и так далее), так и второстепенные (развлечения, кафе и рестораны, отдых и другое).

Рассмотрим основные показатели уровня жизни, которые отмечены в Казахстане, по данным аналитического ресурса Numbeo.

Как указывается на самом сайте, за последние 12 месяцев в исследовании участвовали 407 человек, заполнивших около 4,5 тыс. данных, актуальных на ноябрь 2022 года.

Структура расходов казахстанцев

Согласно данным аналитического сайта, большая часть (31,4%) расходов казахстанцев приходится на продукты питания. При этом средний уровень зарплаты (после уплаты налогов) среди казахстанских респондентов составил 205 тыс. тенге.

Напомним, что по официальным данным на эти цели уходит половина расходов средней семьи.

На втором месте оказались расходы на ежемесячную аренду жилья – 25,5%. Третьими по величине затрат оказались рестораны: на еду вне дома уходит в среднем 15,2% расходов в месяц. На дорогу и занятия спортом тратится 10,7% и 8,2% соответственно.

Структура расходов населения. Источник: Numbeo.com

А такие расходы, как одежда и коммунальные услуги, занимают наименьшие доли - по 5,2% и 3,9% соответственно.

То есть большая часть расходов казахстанцев приходится на питание и проживание.

Доступность жилья

Между тем стоимость аренды однокомнатной квартиры, указанная респондентами, в центральных районах городов Казахстана варьируется между 80 тыс. и 341,4 тыс. тенге в месяц. А средний показатель по стране составляет 168,4 тыс. тенге.

Вне центра города средняя цена составляет уже 114,6 тыс. тенге при диапазоне стоимости между 60 тыс. и 200 тыс. тенге.

В то же время цена покупки одного квадратного метра в центре города в среднем равна 467 тыс. тенге, а вне центра – 326,6 тыс. тенге. В целом, в зависимости от региона, цены могут колебаться в пределах от 283,6 тыс. до 788 тыс. тенге за единицу жилья в центре и от 218,2 тыс. до 500 тыс. тенге вне центра городов.

При этом, если взять показатель отношения цены жилья к среднему годовому семейному доходу (основной показатель доступности покупки квартиры – чем он меньше, тем доступнее жилье), то его значение составит 9,68.

Это является довольно высоким коэффициентом, что указывает на труднодоступность квартир для среднестатистической семьи (из расчета 1,5 средней зарплаты по стране на семью).

В итоге данные сайта указывают на преобладание у казахстанцев таких расходов, как еда и жилье. При этом на развлечения и одежду тратится заметно меньше денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998151-na-chto-kazahstantsy-tratyat-bolshe-vsego-deneg/