Почему технологические компании массово увольняют сотрудников, рассказали эксперты

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Почему крупные технологические компании массово сокращают персонал? Специалисты отмечают, что основной причиной увольнений в секторе стал спад популярности интернет-рекламы. Хотя во время пандемии именно реклама, подстегивающая развитие электронной торговли, побудила многие компании нанять дополнительный персонал, передает BBC.

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Технологические гиганты Twitter, Meta, Coinbase, Snap, Amazon в последние месяцы объявили об увольнении сотрудников. По данным веб-сайта Layoffs.fyi, который отслеживает сокращения технических рабочих мест, во всем мире было зафиксировано более 120 тысяч увольнений.

Разные фирмы сокращают сотрудников по разным причинам, но есть общие критерии. Когда во время пандемии жизнь людей резко переместилась в онлайн-пространство, бизнес технологических гигантов процветал, и руководители верили, что хорошие времена будут продолжаться еще долгое время.

Интернет-реклама является основным источником дохода для многих технологических компаний, но сейчас сектор столкнулся с растущим сопротивлением навязчивым рекламным кампаниям. Кроме того, бизнес урезает рекламные бюджеты из-за сложной мировой экономической ситуации.

Наблюдатели за отраслью говорят, что для технологической сферы, возможно, настали непростые времена, которые будут продолжаться еще долгое время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997581-pochemu-tehnologicheskie-kompanii-massovo-uvolnyayut-sotrudnikov-rasskazali-eksperty/