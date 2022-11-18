Доля глобальных платежей в фунтах стерлингов резко выросла в октябре 2022 года

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Доля глобальных платежей, совершенных в фунтах стерлингов, резко выросла в октябре. Этот показатель практически соответствует данным июля 2016 года, когда наблюдался всплеск популярности фунта после так называемого Brexit, передает Bloomberg.

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Согласно данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, доля глобальных платежей, совершенных в фунтах стерлингов, выросла до 7,8% от общего объема в октябре, что почти на 2 процентных пункта больше, чем в июне. Это также почти соответствует отметке, наблюдаемой в июле 2016 года, через месяц после Brexit. Еще в июне этого года уровень использования фунта упал ниже 6%.

Фунт является третьей по популярности платежной валютой после доллара США и евро. Количество транзакций с долларами снизилось до 42,1%, а использование евро сократилось до 34,4% от общего числа. Японская иена заняла четвертое место с долей 2,95% транзакций, за ней следуют китайский юань, канадский доллар и австралийский доллар.

При этом данные SWIFT показали, что доля транзакций в китайском юане упала до 2,13% в октябре, что является самым низким показателем за год, поскольку экономика страны остается под давлением политики COVID Zero и опасений по поводу сектора недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997572-dolya-globalnyh-platezhey-v-funtah-sterlingov-rezko-vyrosla-v-oktyabre-2022-goda/