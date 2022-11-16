План по поддержке ослабшего сектора недвижимости приняли в Китае

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акции и облигации китайских компаний, занимающихся недвижимостью, резко выросли благодаря тому, что Пекин озвучил радикальный план поддержки отрасли. Кризис на рынке недвижимости Китая разворачивался на протяжении последних нескольких месяцев, передает Financial Times.

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Акции Country Garden, одного из крупнейших застройщиков Китая, выросли более чем на 36%, в то время как долларовые облигации группы выросли почти на 50%. Это случилось после того, как Народный банк Китая и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности объявили о плане по поддержке сектора недвижимости, включающего в себя 16 пунктов.

Ключевые изменения включают в себя продление срока выплаты кредитов в секторе недвижимости до конца года. Продление было расценено как один из самых решительных шагов Пекина, направленных на ослабление давления кредитного кризиса, охватившего отрасль. Застройщики получат небольшую передышку от кредитов и смогут сосредоточиться на завершении объектов.

Обвал сектора недвижимости Китая произошел из-за резкого падения продаж, а, следовательно, и сложностей с выплатой кредитов со стороны застройщиков. Компании не могли вовремя ввести в эксплуатацию дома, что, в свою очередь, привело к бойкоту со стороны граждан. Они отказывались выплачивать платежи по ипотечным займам за жилье, которое они еще не получили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997205-plan-po-podderzhke-oslabshego-sektora-nedvizhimosti-prinyali-v-kitae/