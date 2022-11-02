Байден хочет ввести налог на непредвиденную прибыль для нефтяных компаний

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден предупредил нефтяные компании, что будет добиваться введения налога на непредвиденную прибыль. Представители отрасли говорят, что подобный налог нанесет ущерб производству энергии в США, передает Bloomberg.

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Лидер США заявил, что будет добиваться принятия более высоких налогов для нефтяных компаний, которые получают непредвиденную прибыль благодаря тому, что не реинвестируют в добычу.

"Нефтяная промышленность не выполнила своих обязательств по инвестированию в США и поддержке американского народа", — заявил Байден на этой неделе.

По его словам, компании, которые не реинвестируют в производство, "будут платить высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями". Он добавил, что будет "работать с Конгрессом и обсуждать этот вариант".

Аналитики Bloomberg отмечают, что это обещание практически невозможно выполнить. Представители Демократической партии более десяти лет безуспешно пытаются ввести так называемый налог на непредвиденную прибыль. Однако Сенат, который поровну разделен на демократов и республиканцев, вряд ли примет такое предложение.

Инициатива Байдена напоминает меры, которые применяют европейские политики, когда взимают подобный налог с компаний, получающих рекордную прибыль от добычи ископаемого топлива и производства электроэнергии. В дальнейшем правительства используют эти деньги для субсидирования растущих счетов за электроэнергию для домохозяйств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995187-bayden-hochet-vvesti-nalog-na-nepredvidennuyu-pribyl-dlya-neftyanyh-kompaniy/