Австралии удалось извлечь выгоду из санкций, наложенных Китаем на страну

Австралия. Иллюстративное фото: Prasit photo/Getty Images

Австралии удалось извлечь выгоду из санкций, под которые страна попала в Китае. Уровень австралийского экспорта вырос, поскольку страна переключилась с китайского рынка на другие направления, передает Financial Times.

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В 2020 году Китай ввел торговые санкции в отношении некоторых товаров из Австралии. Санкции были введены после заявлений тогдашнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о необходимости проведения расследования о происхождении COVID-19. Однако вместо того, чтобы ограничить австралийский рынок эти санкции помогли развитию местной экономики. Последние статистические данные показывают, что экспорт этой богатой природными ресурсами страны стремительно растет, поскольку австралийское правительство было вынуждено сместить фокус на другие рынки.

Торговые показатели Австралии также улучшились благодаря зависимости Китая от важнейших продуктов. В частности, железной руды, шерсти и природного газа. Согласно данным аналитического центра Австралийского института стратегической политики, даже в 2021 году 42% австралийского экспорта направлялось в Китай.

"Австралия не была так зависима от какого-то одного рынка с 1938 года. С тех пор, как она перестала быть частью Соединенного Королевства", — сказал Дэвид Уорен, старший научный сотрудник центра.

Однако к августу 2022 года доля Китая в экспорте Австралии упала до 29,5%. Впервые с октября 2015 года она опустилась ниже 30%-ной отметки. Австралия начала больше экспортировать в Японию, Южную Корею, Индию, что помогло снизить зависимость от Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994539-avstralii-udalos-izvlech-vygodu-iz-sanktsiy-nalozhennyh-kitaem-na-stranu/