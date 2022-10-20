Выделенные на субсидирование аренды жилья деньги могут не освоить в Казахстане

Риелтор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане действует льготная программа субсидирования арендного жилья, которая направлена на помощь гражданам из социально уязвимых слоев населения. Оказалось, что выделенные на эту цель деньги могут остаться неосвоенными. Что собираются с ними делать в правительстве, узнали журналисты NUR.KZ.

На данный момент казахстанцы из социально уязвимых слоев населения могут рассчитывать на помощь от государства при съеме жилья. В рамках этой льготной программы половину стоимости аренды оплачивает государство.

Стоит отметить, что воспользоваться этой программой могут не все. Помимо определенных категорий граждан, которые могут стать участниками программы, у нее также есть ограничения по уровню дохода.

В программе могут принять участие только те семьи, чей среднемесячный совокупный доход за последние 6 месяцев не превышает один прожиточный минимум на каждого человека. Такое условие резко сужает круг участников.

Сколько было выделено денег на эту программу

С текущими ценами на арендное жилье эта программа может оказаться очень актуальной, однако также и возникают вопросы к ее реализации.

Так, например, депутат Екатерина Смышляева, на пленарном заседании мажилиса парламента РК подняла вопрос освоения выделенных на реализацию программы субсидирования аренды жилья средств.

Как отмечает мажилисвумен, в текущем проекте бюджета до 2025 года на субсидирование аренды предусмотрено более 40 млрд тенге.

«Вместе с тем мы все видели опыт этого года, когда при таких объемах планирования бюджетных средств освоение составило не более 10%», - продолжила Екатерина Смышляева.

Как отмечает депутат, это обусловлено рядом объективных причин, состоянием рынка арендного жилья, в том числе дефицитом предложения на этом рынке, а также его теневой природой.

Однако, вместо того, чтобы учесть эти факторы при построении бюджета на следующие годы, планируется выделить практически ту же самую сумму.

«Зачем мы планируем такие деньги, когда заведомо знаем, что они, скорее всего, не будут освоены? Ведь эти суммы могли бы работать на другие жилищные программы, направленные на те же самые группы населения, более эффективно?», - задается вопросом мажилисвумен.

На этот вопрос дал ответ министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, в стране многие люди годами ждут собственное жилье. Эта программа призвана помочь таким гражданам улучшить их жилищные условия, пока они находятся в очереди на жилье.

Квартиры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Также министр объяснил и механизм, по которому рассчитывался бюджет программы.

«Мы рассчитали, что около 70 тыс. человек может теоретически к нам обратиться. Из этого расчета и была взята эта сумма», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что программа только набирает обороты, а потому нельзя было ожидать, что воспользуется механизмом субсидирования аренды именно такое количество людей. В связи с этим выделенная сумма на следующий год осталась неизменной.

Впрочем, бояться неосвоения бюджета, по мнению министра, не стоит, потому что в этом году уже было перераспределение средств. Часть из них уже была перенаправлена на выдачу льготных кредитов.

«Часть этих денег будет перенаправлена, в случае необходимости, на строительство и приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения», - подытожил глава МИИР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993584-vydelennye-na-subsidirovanie-arendy-dengi-mogut-ne-osvoit-v-kazahstane/