На сколько подорожала рыба в Казахстане, рассказали аналитики

Рыба. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие продовольственные товары в 2022 году заметно выросли в цене. Не стала исключением и рыбная продукция. О том, как сильно подорожала рыба в Казахстане, рассказали аналитики EnegryProm.

2020 год для Казахстана оказался рекордным в плане производства свежей и консервированной рыбы. За восемь месяцев объемы готовой продукции достигли 43,9 тыс. тонн свежей рыбы и 18,7 тыс. тонн - консервированной.

2021 год стал менее удачным, за аналогичный период объемы производства просели практически в два раза – до 26,8 тыс. тонн и 9,4 тыс. тонн соответственно.

Текущий год, согласно данным аналитиков, вновь начал показывать рост, но не во всем секторе. Так, за восемь месяцев 2022 года в стране произвели 30,9 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что на 15,5% больше, чем в прошлом году.

В то же время в стране произвели лишь 6,6 тыс. тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей, что на 29,7% меньше, чем годом ранее.

Производство рыбы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что по итогам января-июля текущего года местные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков лишь на 53,1%.

При этом из страны было вывезено порядка 12,4 тыс. тонн продукции, что составляет 20,4% от имеющихся ресурсов. Как отмечают аналитики, объемы экспорта за год выросли на 9,3%.

Также увеличился и объем импорта – на 1,8%, до 46,9%. В итоге реализация на внутреннем рынке составила 48,7 тыс. тонн – 79,6% от общего использования.

Баланс ресурсов и использования рыбы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На сколько подорожала рыба

Вместе с ростом импорта и экспорта растут и цены для жителей страны. Так, по итогам сентября текущего года свежая или охлажденная рыба подорожала на 15% за год, мороженая – на 15,1%, а очищенные замороженные креветки – на 26,4%.

Если рассматривать рост цен в разрезе регионов, то самое сильное подорожание свежей и охлажденной рыбы было зафиксировано в Павлодарской (на 44,7%), Костанайской (на 24,7%) и Мангистауской (на 24%) областях.

Мороженная рыба сильнее всего выросла в цене в Мангистауской (на 43,4%), Жетысуской (на 35,2%) и Атырауской (на 29,6%) областях.

Стоит отметить, что Мангистауская область также отличилась самыми сильным ростом цен и на очищенные, замороженные креветки – сразу на 151,8% за год. Актюбинская и Акмолинская области тоже отметились сильным подорожанием – на 49,4% и на 36,4% соответственно.

Среди рыбной продукции сильнее всего подорожала соленая сельдь – на 34,2% за год. Следом идут рыбные деликатесные консервы (на 29,6%), шпроты в масле (на 24,9%), скумбрия холодного копчения (на 23,8%), соленая деликатесная рыба (на 22,2%) и красная икра (на 21,2%).

Рост цен на рыбную продукцию в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что рост цен затронул не только рыбную продукцию. Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане также сильно подорожали и все самые популярные виды мяса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993022-na-skolko-podorozhala-ryba-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/