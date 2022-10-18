Еврокомиссия предложила установить временный потолок для цен на газ

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Еврокомиссия предложила ввести временные ограничения на повышение цен на газ, чтобы остановить энергетический кризис. Таким образом, Брюссель стремится взять под контроль ситуацию в регионе, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно проекту, предложенному Еврокомиссией, ЕС должен иметь возможность устанавливать максимальную цену, по которой будут совершаться сделки с газом в регионе.

Цель этих мер состоит в том, чтобы дать ЕС возможность вмешаться в ситуацию в случае, если цены на природный газ достигнут экстремальных значений. Кроме того, новые меры позволят сделать это, не нарушая безопасность поставок и не поощряя потребление. В проекте сказано, что, как и любой потолок цен, установленный в экстренном порядке, это ограничение не должно действовать дольше трех месяцев.

Государства-члены ЕС готовятся к саммиту в Брюсселе, который состоится в четверг и пятницу. Здесь представители стран, входящих в блок, постараются прийти к совместному решению, направленному на сдерживание энергетического кризиса. Эксперты предполагают, что установление потолка цен на газ вызовет множество споров. Предложения комиссии также включают меры по снижению волатильности рынка, а также долгосрочный проект по созданию нового эталона для сжиженного природного газа.

Проект предлагает срочные меры для установления эффективного сотрудничества государств-членов в области торговли газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993020-evrokomissiya-predlozhila-ustanovit-vremennyy-potolok-dlya-tsen-na-gaz/