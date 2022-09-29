Крупные банки с Уолл-Стрит заплатят штраф за использование неразрешенных мессенджеров

WhatsApp. Иллюстративное фото: Pixabay.com

11 крупнейших банков и брокерских контор с Уолл-Стрит выплатят коллективный штраф в размере 1,8 млрд долларов по итогам расследования регулирующих органов, в рамках которого выяснилось, что сотрудники финансовых организаций использовали неразрешенные мессенджеры для обмена конфиденциальной информацией, передает The Wall Street Journal.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что сотрудники финансовых учреждений с Уолл-Стрит использовали неразрешенные способы коммуникации. В некоторых случаях Службы безопасности банков были в курсе происходящего и даже поощряли использование неразрешенных мессенджеров вместо электронной почты или других одобренных приложений.

"Эта ситуация подчеркивает серьезность требований к ведению документации в финансовых учреждениях. Размер штрафов говорит сам за себя. Правила беспрекословны", — сказал директор SEC по правоприменению Гурбир Гревал.

Самый большой штраф заплатит Bank of America, трейдеры которого регулярно использовали WhatsApp для обмена конфиденциальной информацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990003-krupnye-banki-s-uoll-strit-zaplatyat-shtraf-za-ispolzovanie-nebezopasnyh-messendzherov/