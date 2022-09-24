Япония снимет ограничения на прием туристов впервые с начала пандемии

Япония. Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Япония вновь откроет двери для всех иностранцев после двух лет строгих карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. С 11 октября в стране перестанут действовать ограничения на выдачу кратковременных виз для привитых туристов. Кроме того, будет снято ограничение на ежедневное количество туристов, которые могут приехать в Японию, передает BBC.

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Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет подтвердить свой статус вакцинации (в том числе и наличие ревакцинации) и предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Ожидаемый приток путешественников станет долгожданным стимулом для правительства и местного бизнеса, поскольку японская иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние шесть месяцев.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также объявил о программе поощрения внутреннего туризма, которая будет предоставлять скидки на билеты в самолеты, поезда, тематические парки, а также на спортивные мероприятия и концерты.

Жители и граждане Японии будут иметь право на субсидию в размере 11 тысяч иен (77 долларов) на возмещение убытков во время внутренних путешествий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989307-yaponiya-snimet-ogranicheniya-na-priem-turistov-vpervye-s-nachala-pandemii/