Цены в школьных столовых будут контролировать в Казахстане

Ребенок в столовой. Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow / Picture Alliance / Getty Images

Сейчас во многих школьных столовых и буфетах цены могут быть сильно завышены. Чтобы предотвратить необоснованный рост цен, были разработаны новые правила организации питания. Как будут контролироваться цены в школьных столовых, рассказали в Министерстве просвещения РК.

Нередко продукция в школьных буфетах и столовых продается по сильно завышенным ценам – она может быть вдвое дороже аналогичной продукции в магазинах.

В связи с этим в правила организации питания был внесен ряд изменений, благодаря которым цены будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.

Как отмечают в ведомстве, такие меры были предприняты из-за резкого роста цен на продукты. Проблема заключается в договорных и текущих ценах. Когда с поставщиками заключали договор, стоимость продуктов была одна, но спустя месяцы она заметно выросла, из-за чего подрядчики начали отказываться поставлять продукцию по старым ценам.

Из-за такой ситуации школы и детские сады не смогли качественно обеспечивать детей едой. Однако выход из такой ситуации есть.

"Теперь, согласно новой норме, акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соответствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного обеспечения организаций", – рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Сами цены, как пояснил чиновник, будут взяты из базы данных, которые предоставляют органы статистики и портал государственных закупок. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых, считают в министерстве.

Хлеб и денежные купюры. Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Помимо вопросов обеспечения изменения коснутся и контроля качества.

"Чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты", – продолжил Асхат Аймагамбетов.

Правда, как уточнил министр, такой механизм будет реализовываться преимущественно в городских школах. Все же нововведения будут реализованы в полной мере со следующего года, после заключения новых договоров с поставщиками услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988902-tseny-v-shkolnyh-stolovyh-budut-kontrolirovat-v-kazahstane/