Ипотечный бойкот набирает обороты в Китае

Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бойкот ипотечного кредитования в Китае будет набирать обороты, несмотря на попытки властей остановить кризис с помощью мер поддержки. Данные сайта с открытым исходным кодом WeNeedHome показывают, что участников бойкота стало больше за последний месяц, передает Bloomberg.

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Согласно данным WeNeedHome, в бойкоте выплат по ипотечным кредитам принимают участие собственники квартир 342 домов в 119 городах Китая. В августе забастовку поддерживали собственники квартир 320 домов в 100 городах страны. Наибольшее количество участников бойкота зарегистрировано в провинциях Хэнань и Хунань. Усугубляющийся кризис недвижимости в Китае и общенациональный бойкот ипотечных кредитов потрясли национальную экономику.

Власти стремились смягчить кризис с помощью мер поддержки, которые включали снижение процентных ставок и предоставление специальных кредитов для застройщиков жилья. Однако этих мер оказалось недостаточно, поскольку количество участников забастовки растет с каждым месяцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988666-ipotechnyy-boykot-nabiraet-oboroty-v-kitae/