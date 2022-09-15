Эксперты: Туризм в Китае не может восстановиться из-за локдаунов

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Сектор туризма Китая завершил очередной праздничный уик-энд (Праздник середины осени) с доходами значительно ниже, чем страна достигала до пандемии COVID-19. Более того, сейчас в Китае насчитывается меньше путешествий внутри страны, чем в 2021 году, передает CNBC.

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Национальный доход от туризма во время трехдневного Фестиваля середины осени достиг 28,68 млрд юаней (4,16 млрд долларов). Это всего 60,6% от уровня 2019 года. Это также на 22,8% ниже, чем в 2021 году. Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что общее количество туристических поездок по Китаю снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом и на сегодняшний день составляет лишь 72,6% от допандемийного уровня.

По словам экономиста Nomura Тинга Лу, показатели туризма в стране также снизились по сравнению с предыдущим государственным праздником (Праздник драконьих лодок), который отмечался в июне.

"Снижение деловой и туристической активности произошло в основном из-за ужесточения карантинных мер, связанных с COVID-19. Людям рекомендовали оставаться дома и избегать ненужных поездок во время Праздника середины осени", — говорится в отчете Тинга Лу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987702-eksperty-turizm-v-kitae-ne-mozhet-vosstanovitsya-iz-za-lokdaunov/