Налог на выигрыш в онлайн-играх могут ввести в Индии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Индийское правительство собирается облагать налогом выигрыши в онлайн-играх. Рост популярности этого направления заставил представителей власти задуматься о том, что налогоплательщики должны декларировать этот вид доходов, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Чиновники тщательно изучают данные о 7,2 млрд долларов, которые жители Индии выиграли в онлайн-играх за последние три года. Власти призвали налогоплательщиков заполнить декларации на выигрыши за последние два налоговых года.

"Некоторые граждане, возможно, заработали больше, а некоторые меньше. Но эти суммы в любом случае огромны", — сказал председатель Центрального совета по прямым налогам Нитин Гупта.

Более 20 тысяч налогоплательщиков уже подали обновленные декларации с данными за последние два года. Еще в мае Министерство финансов страны предложило ввести 28%-ный налог на все доходы от онлайн-игр, вне зависимости от вида игры, основан ли выигрыш на навыках игрока, либо на его удаче. Этот вопрос будет рассмотрен Центральным советом по прямым инвестициям в этом месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986381-nalog-na-vyigrysh-v-onlayn-igrah-mogu-vvesti-v-indii/