Китай принял новые меры по спасению экономики от последствий засухи

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Правительство Китая объявило о 19 новых мерах, направленных на спасение экономики страны. Не так давно жители Китая столкнулись с еще одной проблемой. Помимо локдаунов и кризиса на рынке недвижимости благополучию граждан теперь угрожает и засуха, передает Bloomberg.

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Государственный совет и Кабинет министров страны объявили, что бюджет выделит триллион юаней для стимулирования инвестиций и потребления. Кроме того, местные власти на местах получат больше полномочий в принятии решений по поводу жилищного кризиса. Всего три месяца назад руководство страны объявило о 33 мерах поддержки экономики, которая пострадала из-за длительных локдаунов. Теперь правительство вновь вынуждено сделать это, поскольку ипотечная забастовка в стране продолжается, а засуха спровоцировала нехватку электроэнергии.

Новые меры включают в себя строительство инфраструктурных объектов, которые должны приносить прибыль экономике. Для кредитования этих объектов банкам будет выделено 300 млрд юаней. Ожидается, что новые меры помогут правительству удержать экономику в период кризиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984749-kitay-prinyal-novye-mery-po-spaseniyu-ekonomiki-ot-posledstviy-zasuhi/