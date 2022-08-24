Израиль рекордно повысил базовую ставку

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Израиль уже четвертый раз с начала года принимает решение поднять базовую ставку. В этот раз повышение оказалось самым большим за этот год. О том, как изменилась денежно-кредитная политика страны, сообщили в Банке Израиля.

Израиль, как и многие другие страны в мире, в 2022 году столкнулся с высоким ростом цен. На данный момент годовая инфляция в стране достигла 5,2%.

Напомним, в Казахстане за этот же период инфляция достигла рекордных 15%.

В то же время экономическая активность в Израиле по-прежнему остается высокой: ВВП вырос на 6,8% во втором квартале текущего года, а национальная валюта смогла укрепиться по отношению к доллару на 6,9%.

Другими словами, высокие темпы инфляции наблюдаются на фоне уверенного роста израильской экономики. Поэтому в Центральном банке Израиля приняли решение в очередной раз поднять процентную ставку по кредитам, в этот раз – сразу на 0,75 процентных пункта, до 2%.

Согласно данным Банка Израиля, это уже четвертое ужесточение денежно-кредитной политики с начала года.

В первый раз базовую ставку повысили в апреле – с 0,1% до 0,35%. Второе повышение произошло в мае – с 0,35% до 0,75%, а в третий раз базовую ставку увеличили в июле – с 0,75% до 1,25%. Текущая же базовая ставка, в 2%, в последний раз была в декабре 2012 года – почти 20 лет назад.

Также в отчете ЦБ Израиля отмечается, что это повышение может быть не последним в этом году. Решение о последующих изменениях базовой ставки будут приниматься в соответствии с темпами роста инфляции в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984621-izrail-rekordno-povysil-bazovuyu-stavku/