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Прибыль Disney увеличилась на 50% во втором квартале 2022 года. Этому способствовала популярность тематических парков развлечений компании, куда направились все семьи, соскучившиеся по такому отдыху во время пандемии, передает The New York Times.

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С апреля по июнь 2022 года потоковый сервис Disney+ привлек 14,4 млн новых подписчиков. Это на 45% больше, чем предсказывали аналитики с Уолл-стрит. Компания впервые в своей истории смогла опередить Netflix в этом ключевом показателе. Несмотря на этот успех, компании пришлось признать, что амбициозная цель привлечь от 230 до 260 млн подписчиков к 2024 году вряд ли будет достижима. Это связано с тем, что Disney+ лишилась прав на вещание матчей по крикету в Индии.

Увеличению прибыли компании способствовал поток посетителей в тематические парки. Экономисты опасались, что инфляция скажется на потребительской активности, однако родители и дети, соскучившиеся за время пандемии по развлечениям, устремились в парки Disney. Выручка составила 21,5 млрд долларов, что на 26% больше, чем годом ранее. По данным FactSet, аналитики ожидали, что выручка компании составит около 21 млрд долларов, а прибыль — около 3,2 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982714-pribyl-disney-uvelichilas-na-50-vo-vtorom-kvartale-2022-goda/