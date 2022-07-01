СМИ: Производители фаст-фуда с трудом справляются с последствиями пандемии

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Локальные точки с фаст-фудом, которые на протяжении нескольких десятков лет продавали сэндвичи для своих постоянных клиентов, возвращаются к активной работе. Однако распространение гибридного формата работы, высокие цены на продукты и коммунальные услуги все еще создают проблемы для предпринимателей по всему миру, передает BBC.

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Пол Рот управляет одной из старейших в Лондоне точек по продаже сэндвичей Rothe&Sons, которую открыл его дед в 1900 году. Заведение принадлежит семье уже на протяжении 122 лет, но именно пандемия COVID-19 стала самым сложным периодом для бизнеса. Даже во время двух мировых войн Rothe&Sons продолжали готовить сэндвичи, однако в 2020 году они вынуждены были приостановить деятельность.

Сейчас, по словам Пола Рота, в заведении вновь выстраивается очередь в обеденное время. Однако семья так и не вернулась к объемам производства сэндвичей и доходам, какие были у них в 2019 году.

Аналитик розничной торговли Дебби Верле из Springboard Research, которая отслеживает посещаемость торговых точек, говорит, что основная проблема таких заведений заключается в двух словах — гибридная работа. Люди ходят в офис несколько раз в неделю или не ходят туда вообще, а работают полностью из дома. У них больше нет необходимости перекусывать на ходу и искать для этого подходящее место. По ее мнению, сэндвич-шопы, вероятнее всего, так и не смогут вернуться к объемам производства, какие были у них до пандемии.

Это мнение подтверждают аналитики Bloomberg, которые отслеживают еженедельные данные о продажах в сети сэндвичей Pret A Manger (работает в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Гонконге). В Нью-Йорке продажи сэндвичей составляют всего 46% от уровня 2019 года. При этом еще одной проблемой для отрасли стали цены на продукты питания и коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976363-smi-proizvoditeli-fast-fuda-s-trudom-spravlyayutsya-s-posledstviyami-pandemii/