Эксперты: Климатический кризис влияет на нехватку продовольствия

Кукуруза: Pixabay

Как климатический кризис влияет на нехватку продовольствия? Специалисты утверждают, что изнуряющая жара, ураганы, засуха, наводнения и пожары влияют на стоимость и доступность продуктов питания. В частности, пшеницы, кукурузы, кофе, яблок, шоколада и вина, передает The Guardian.

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Huy Fong Foods, компания из Южной Калифорнии, производит 20 млн бутылок острого соуса Sriracha в год. Этот соус так популярен среди американцев, что некоторые почитатели делают татуировки с его изображением и наряжаются в костюм банки с соусом на Хэллоуин. Однако в последние годы Huy Fong Foods не может поддерживать привычные объемы производства из-за неурожая красного перца. Причина этого — суровые погодные условия и засуха в Мексике.

С подобной проблемой сталкивается не только эта компания. Производители горчицы из Франции и Канады заявили, что экстремальные погодные условия привели к сокращению производства семян на 50%. Горчица на какое-то время пропала с полок продуктовых магазинов. Изнуряющая жара, ураганы, засуха, наводнения и пожары влияют на стоимость и доступность продуктов питания. В частности, пшеницы, кукурузы, кофе, яблок, шоколада и вина.

"Все производители, которые выращивают что-либо на территории США, сталкиваются с постоянным стрессом из-за климатических изменений", — говорит Кэролин Димитри, профессор в области питания и пищевых исследований в Нью-Йоркском университете.

Воздействие климатического кризиса на зерновые культуры выходит за пределы США. В Индии сильная жара повлияла на урожай пшеницы. Изменение климата может серьезно повлиять на мировое производство кукурузы и пшеницы уже в 2030 году. Администрация президента США Джо Байдена поддерживает исследования в области "климатически оптимизированного" сельского хозяйства. Этот подход направлен на то, чтобы снизить влияние климатического кризиса на продовольственную безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976170-eksperty-klimaticheskiy-krizis-vliyaet-na-nehvatku-prodovolstviya/