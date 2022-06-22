Пивоварни США начали варить кофе, чтобы справиться с кризисом

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Пивные бары в США теперь варят кофе, чтобы привлечь посетителей в первой половине дня. Кризис подтолкнул владельцев баров обратиться к новым нишам, чтобы у клиентов было больше поводов заглянуть в любимое заведение, передает The Wall Street Journal.

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Крафтовые пивоварни теперь предлагают постоянным клиентам новый напиток, кофе. Сара и Клей Дэвис из Атланты открыли собственную пивоварню в сентябре 2021 года. Пара рассказывает, что они изначально планировали использовать кофе в своей работе, поскольку он является ингредиентом для приготовления пива Biggerstaff. Однако через время предприниматели решили, что могут использовать кофе по прямому назначению и предлагать посетителям расширенный ассортимент напитков.

"Мы платим аренду за это помещение, но используем его лишь в вечернее время. Так почему нам не придумать что-то, что будет приносить нам деньги и днем? Мы решили сделать это", — говорят супруги.

Для предприятий малого бизнеса в США настали сложные времена. По данным Федеральной резервной системы, 130 тысяч малых предприятий закрылись по всей стране во время пандемии. Владельцы заведений сталкиваются с растущими затратами на продукты и текучкой кадров.

Поэтому для многих пивоварен стало спасением обращение к новой нише. Джейсон Эбель, соучредитель одной из пивоварен, говорит, что затраты на запуск кофейни намного ниже, чем на запуск пивоварни. Чтобы преодолеть порог входа, необходимо лишь тщательно изучить материал: разобраться в том, какие зерна нужно покупать, как их правильно обжаривать и ферментировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975003-pivovarni-ssha-nachali-varit-kofe-chtoby-spravitsya-s-krizisom/