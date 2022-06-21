Chanel откроет эксклюзивные бутики для VIP-покупателей

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Дома высокой моды будут открывать эксклюзивные бутики, доступ к которым будут иметь только привилегированные покупатели. Об этом уже объявили в Chanel. В первую очередь подобные бутики появятся в Азии, поскольку именно здесь потребители ценят роскошь и эксклюзивность, передает Quartz.

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Chanel откроет эксклюзивные бутики, которые смогут посетить только привилегированные покупатели. В прошлом году модный дом повысил цены на свои сумки в три раза. По данным брокерской компании Jefferies, сумки Chanel сейчас стоят на 71% дороже, чем до пандемии. В 2021 году выручка бренда подскочила на 50% по сравнению с 2020 годом. Эта тенденция указывает на то, что крупные люксовые бренды совсем не страдают от последствий войны на территории Украины и обвала фондового рынка. При этом все эти признаки указывают на сильный разрыв в доходах потребителей.

Многие магазины люксовых брендов уже имеют отдельное крыло или этаж, предназначенные только для VIP-персон. Сейчас компании собираются открывать отдельные эксклюзивные бутики, которые призваны подарить потребителям уникальный покупательский опыт.

В первую очередь эти бутики будут открыты в Азии, поскольку именно здесь покупатели уделяют больше внимания роскоши и эксклюзивности. Большинство самых роскошных бутиков располагаются не в Лондоне и Милане, а в Шанхае и в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974838-chanel-otkroet-eksklyuzivnye-butiki-dlya-vip-pokupateley/