Авиакомпании и аэропорты во всем мире столкнулись с дефицитом кадров

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Авиакомпании и аэропорты во всем мире сталкиваются с острой нехваткой кадров. Если во время пандемии авиаперевозчики пытались убедить потребителей в том, что летать — это так же комфортно, как и в допандемийные времена, то теперь они не справляются с этой задачей, передает Bloomberg.

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Страны массово открывают границы для иностранных туристов и снимают строгие карантинные ограничения. В этих условиях обнажается проблема острой нехватки кадров среди пилотов, бортпроводников и сотрудников наземного обслуживания аэропортов. В аэропорту Сиднея до марта 2020 года трудилось 33 тысячи сотрудников. Во время пандемии половина из них потеряла работу. По словам исполнительного директора аэропорта Джеффа Калберта, сейчас воздушная гавань не может найти соискателей на вакантные должности. Аэропорт стал синонимом нестабильной работы.

Аэропорт Чанги в Сингапуре готов принять 6600 сотрудников: от работников службы безопасности до обслуживающего персонала. Охранная фирма Certis Group из Сингапура предлагает 25 тысяч сингапурских долларов (18 тысяч долларов США) людям, готовым приступить к работе инспектора безопасности в одном из аэропортов. В обязанности сотрудника входит контроль дорожного движения на территории аэропорта и организация толпы. Предлагаемая сумма в десять раз превышает среднюю зарплату жителей Сингапура.

Эту проблему планируют обсудить на 78-м ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта, которое состоится в воскресенье в Дохе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974574-aviakompanii-i-aeroporty-vo-vsem-mire-stolknulis-s-defitsitom-kadrov/