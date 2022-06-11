Немецкие пивовары опасаются кризиса из-за нехватки стеклянных бутылок

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Немецкие пивоварни столкнулись с острой нехваткой стеклянной тары для пива. Бизнесмены пытаются решить эту проблему, выплачивая потребителям деньги за возврат использованных бутылок. Однако большинству людей некогда сдавать бутылки, передает The New York Times.

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Штефан Фриче из Нойцелле, управляющий пивоварней с многовековой историей, рассказывает, что за последний год его счета за коммунальные услуги резко выросли. Счета за газ выросли на 400%, счета за электроэнергию — на 300%. Закуп ячменя также стал обходиться сильно дороже. Однако самой большой проблемой пивоварни Klosterbrauerei Neuzelle стала острая нехватка пивных бутылок.

Проблема состоит не только в том, что бутылки стали дорогими. Около 1500 пивоварен Германии имеют в обращении до четырех миллиардов возвратных стеклянных бутылок. На каждого жителя страны приходится 48 бутылок. Покупая пиво, клиенты платят дополнительные 8 евроцентов за стеклянную тару. Сдавая бутылки в пивоварни, люди получают эти деньги назад.

Система многоразового использования пивных бутылок вполне соответствует стремлению жителей Германии к вторичной переработке. Но собрать все стеклянные бутылки в один ящик и отвезти их в пивоварню — это слишком хлопотно для большинства людей. Поэтому любители пива складируют бутылки в своих подвалах и на балконах до тех пор, пока в доме не станет слишком тесно. Хольгер Эйхеле, возглавляющий национальную Ассоциацию пивоваров, обратился к жителям Германии через СМИ и соцсети с просьбой сдать бутылки. По его словам, нехватка бутылок в летний период может стать катастрофой для многих пивоварен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973527-nemetskie-pivovary-opasayutsya-krizisa-iz-za-nehvatki-steklyannyh-butylok/