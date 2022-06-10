Количество заявок на ипотеку сильно упало в США

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Количество заявок на ипотеку в США упало до самого низкого уровня за последние 22 года. После двух лет повышенного спроса на покупку жилья рынок возвращается к спокойному состоянию, передает The Wall Street Journal.

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По данным американской Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку в июне упало на 6,5%. Снижение активности происходит четвертую неделю подряд. Потребители также стали реже обращаться за рефинансированием займов (активность упала на 6%) и реже покупать жилье за наличный расчет (снижение на 7%). На сниженный спрос на рефинансирование среди американцев повлиял рост процентных ставок. Однако сейчас покупатели откладывают и покупку жилья.

Несмотря на то, что спрос на жилье падает, цены на дома и квартиры продолжают расти. Покупатели сталкиваются с двойной проблемой: двузначный скачок цен на жилье и высокая стоимость кредитов.

"Рынок сильно пострадал от того, что ставки по ипотеке за последние два месяца сильно выросли. При этом квартир не становится больше. Дефицит жилья также является проблемой рынка. Все это оказывает огромное давление на потребителей", — говорит Джоэл Кан, заместитель вице-президента в Ассоциации ипотечных банкиров.

По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке на прошлой неделе составила 5,09%. Это на 3,22% больше, чем в начале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973341-kolichestvo-zayavok-na-ipoteku-silno-upalo-v-ssha/