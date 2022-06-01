Индия усилила торговые связи с США

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Индия и США усилили свои торговые связи. Штаты стали самым крупным торговым партнером Индии в 2021-2022 финансовом году, сместив с этой позиции Китай. По словам представителей индийского правительства, в следующие годы сотрудничество между странами станет еще теснее, передает Quartz.

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По данным Министерства торговли Индии, в прошлом финансовом году (закончился в марте 2022 года) оборот двусторонней торговли между США и Индией составил 119,42 млрд долларов по сравнению с 80,51 млрд долларов в позапрошлом году. Для Китая этот показатель за тот же период составил 115,42 млрд долларов. Экспорт в США вырос до 76,11 млрд долларов, а импорт — до 43,31 млрд долларов.

США входят в число немногих стран, в сотрудничестве с которыми у Индии наблюдается положительное сальдо торгового баланса. Экспорт превышает импорт.

"В ближайшие годы двусторонняя торговля между Индией и США будет набирать обороты. Индия присоединилась к возглавляемой США инициативе по созданию Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). Этот шаг поможет еще сильнее укрепить экономические связи между нашими странами", — сказал Халид Хан, вице-президент Федерации индийских экспортных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971788-indiya-usilila-torgovye-svyazi-s-ssha/