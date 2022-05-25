СМИ: Airbnb уходит с китайского рынка из-за локдаунов

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Airbnb приостановили деятельность в Китае из-за того, что строгий локдаун ограничил развитие туризма в стране. В течение последних нескольких лет обслуживание клиентов на территории Китая составляло всего 1% от общей прибыли компании. Все объявления о предоставлении жилья в аренду в китайских городах будут удалены до начала лета, передает BBC.

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Как сообщает источник BBC, Airbnb сосредоточится на обслуживании резидентов Китая, путешествующих за границей. По данным Всемирной туристической организации ООН, до пандемии количество китайских путешественников утроилось менее чем за десятилетие и достигло 155 млн поездок в 2019 году. Но с 2020 года на территории Китая действуют самые строгие в мире карантинные ограничения, что делает развитие внутреннего и внешнего туризма достаточно затруднительным.

Airbnb начали работать на китайском рынке в 2016 году. С тех пор около 25 млн путешественников забронировали жилье через эту онлайн-компанию. Как сообщает источник BBC, работа на территории Китая доставляла сложности компании еще до пандемии. В соответствии с местными законами, Airbnb направляла правительству Китая данные о путешественниках. Кроме того, компания столкнулась с конкуренцией со стороны местных платформ.

В 2017 году компания переименовала свое китайское представительство в Aibiying, что в переводе с китайского означает «приветствовать друг друга с любовью». В Airbnb хотели добиться большей лояльности со стороны потребителей. Однако последствия COVID-19 свели все эти усилия к нулю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970751-smi-airbnb-uhodit-s-kitayskogo-rynka-iz-za-lokdaunov/