Мировая торговля алмазами оказалась в кризисе из-за войны в Украине

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Мировая торговля алмазами и производство украшений оказались в кризисе из-за антироссийских санкций. Трейдеры ищут обходные пути, чтобы не потерять доступ к российским алмазам, передает Bloomberg.

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Вторжение России в Украину сильно повлияло на торговые дома в Антверпене, обрабатывающие предприятия Индии и даже на элитные магазины украшений в Нью-Йорке. Российский горнодобывающий гигант "Алроса" является поставщиком трети мирового объема драгоценных камней. При этом из-за санкций, которые распространяются на российские предприятия, крупные мировые бренды (Tiffany & Co, Signet Jewelers и другие) вынуждены были отказаться от использования алмазов, добываемых в России. В преддверии свадебного сезона отчаявшиеся производители украшений из США начали искать обходные пути, которые позволят им получить доступ к российским камням. Так, в зону их внимания попала Индия, крупнейший в мире экспортер алмазов.

Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку закупила их еще до введения санкций. Но, по словам Випула Шаха, заместителя председателя Индийского совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, эти запасы закончатся в начале июня. Господин Шах считает, что потеря доступа к российским алмазам опустошит отрасль, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в Индии. Огромный удар также будет нанесен торговым домам по всему миру.

"Алмазы — это не нефть, дефицит которой может компенсировать какая-то другая страна. Мы не обнаружим внезапно новое месторождение, которое может спасти всех. В этом плане мы сильно зависим от России", — говорит он.

По словам дилеров из "алмазного" района Манхэттена, торговля застопорилась даже в самых элитных магазинах, поскольку продавцы не могут предложить покупателям ничего нового. Война стала последним ударом для рынка, который и так испытывал сложности из-за проблем с цепочками поставок, ростом инфляции и медленными темпами добычи полезных ископаемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969155-mirovaya-torgovlya-almazami-okazalas-v-krizise-iz-za-voyny-v-ukraine/