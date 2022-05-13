Американцы готовы поддержать введение налога на мясо

Иллюстративное фото: Pixabay

Согласно исследованиям, 37% взрослых американцев готовы поддержать дополнительный налог на мясо, который призван сократить его потребление. Эксперты по питанию говорят, что налог на мясо поможет сохранить окружающую среду и сделает американцев более здоровыми, передает Quartz.

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Опрос исследовательской компании Veylinx показал, что 37% американцев согласны поддержать налог на мясо в размере 10%. Особую активность в этом вопросе проявили представители поколения Z. 62% зумеров заявили, что они поддерживают эту инициативу, а 71% проголосовали за субсидии на снижение цен и стимулирование инноваций. Основная идея налога на мясо состоит в том, чтобы уменьшить вредное воздействие промышленности на окружающую среду и улучшить состояние здоровья населения. Эксперты по питанию говорят, что для сокращения потребления мяса в США необходимо принять существенные меры государственной поддержки.

В 2011 году правительство Дании ввело налог на насыщенные жиры, что привело к повышению цен на мясо и яйца. Спустя год этот налог был отменен из-за опасений властей по поводу роста цен на остальные продукты. Однако этот налог снизил потребление насыщенных жиров среди жителей Дании на 4%. Старший научный сотрудник Оксфордского Университета Марко Спрингманн считает, что налоги на конкретные продукты питания будут актуальной темой для правительств в течение следующих лет. В США уже есть положительный опыт: властям штатов Филадельфия, Пенсильвания и Калифорния удалось ввести налоги на газированные напитки. В Германии, Дании и Швеции также активно обсуждается возможность введения подобного налога.

Противники этой инициативы из США говорят, что налог на мясо может сильно ударить по малообеспеченным слоям населения, для которых мясо является более доступным продуктом, чем свежие овощи и фрукты. При этом участники опроса Veylinx, проголосовавшие за введение налога на мясо, считают, что правительство должно взять на себя больше ответственности в этом вопросе и принять конкретные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968962-amerikantsy-gotovy-podderzhat-vvedenie-naloga-na-myaso/