Почему нужно перестать покупать подделки, рассказали эксперты

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Существует ли способ остановить продажу поддельных товаров? По данным статистики, 10% всех продаваемых брендовых товаров в мире могут быть контрафактными, а 80% населения Земли когда-либо в своей жизни сталкивались с подделками (умышленно или нет). The Guardian разобрались, можно ли остановить продажу контрафакта.

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За последнее десятилетие резко выросли продажи предметов роскоши. В то же самое время, количество подделок увеличилось еще сильнее. Объем производства контрафактных товаров вырос на 10 000% за последние два десятилетия. В прошлом году французские таможенники конфисковали такое количество поддельной ткани с логотипом Louis Vuitton, что ей можно было бы накрыть 54 теннисных корта. В Мадриде только у одного продавца было конфисковано 85 тысяч подделок, которые он готовился продать во время "Черной пятницы" и рождественской распродажи. В 2020 году в одном из магазинов Стамбула было изъято 700 тысяч поддельных средств для ухода за волосами. По некоторым оценкам, оборот рынка поддельной продукции составляет 600 млрд долларов в год.

В Париже даже был создан музей подделок Musée de la Contrefaçon, в котором можно сравнить, как выглядит оригинальная продукция и ее поддельные копии. Например, в музее выставлен оригинал сумки Chanel 2.55 и ее копия, произведенная в Китае. Если оригинал отличается ровными швами, то вся подделка склеена.

Журналист The Guardian Элис Шервуд заметила, что в музее представлены кустарные копии, которые никак не могут соответствовать оригиналу. В то же время индустрия шагнула так далеко вперед, что подчас поддельные изделия ничем не отличаются от брендовых. Шервуд задалась вопросом: если у покупателя есть возможность купить то же самое изделие, но по более выгодной цене, разве это не более рационально с его стороны?

Мэри-Энн Коутерс из агентства React, которое занимается борьбой с контрафактным производством, говорит, что покупка подделок наносит ущерб производителям брендов, которые вложились в разработку продукции и ее продвижение. Кроме того, Коутерс отмечает, что, покупая оригинал, потребитель вкладывается в изначальную идею, которая пришла в голову дизайнерам бренда, а не продавцам подделок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968767-pochemu-nuzhno-perestat-pokupat-poddelki-rasskazali-eksperty/