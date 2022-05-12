Американцы столкнулись с дефицитом детского питания

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Потребители США столкнулись с острой нехваткой детского питания. По данным аналитической компании Datasembly, запасы детского питания на складах магазинов в семи штатах США сократились на 40%, передает Quartz.

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Как и в случае с другими товарами, нехватка детского питания связана с проблемами в цепочке поставок, спровоцированными пандемией. Производители смесей испытывают дефицит молока, а также трудности с упаковкой и рабочей силой. Ситуация также ухудшилась после того, как крупный производитель детских смесей Abbott Nutrition отозвал свою продукцию из магазинов из-за нескольких жалоб, поступивших от потребителей. Полупустые прилавки с детским питанием вынудили розничных продавцов ограничить количество смесей, которые они готовы продать в одни руки. Родители из штатов Коннектикут, Делавэр, Монтана, Нью-Джерси, Род-Айленд, Техас и Вашингтон создают группы в Facebook, в которых они делятся друг с другом информацией, в каком из магазинов снова появилось детское питание.

На рынке детского питания США доминируют несколько крупных игроков. По мнению профессора Рахны Шах из Университета Миннесоты, проблема заключается в том, что производители детских смесей, прежде всего, конкурируют в уровне качества и эффективности своей продукции. У производителей нет возможности иметь складские запасы продукции. Это слишком дорого.

Для примера: производители одежды конкурируют за спрос на модные модели. Им важнее быстро выйти на рынок, поэтому эффективность производства и уровень качества отходят на второй план. В отличие от производителей детских смесей, бренды одежды могут выпустить больше продукции и не иметь проблем с дефицитом.

По словам профессора Шах, любой дефицит приводит к паническим покупкам со стороны потребителей. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что нехватка детских смесей только усугубится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1968765-amerikantsy-stolknulis-s-defitsitom-detskogo-pitaniya/